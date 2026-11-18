Число обращений к онлайн-сервису "Моя семья" Главархива Москвы за шесть лет превысило 20 миллионов. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях.

С помощью сервиса москвичи могут узнать, когда и где родились их предки, вступили в брак. Раньше для поиска таких сведений нужно было приезжать в читальный зал и вручную просматривать рукописные тексты. Теперь этим занимается нейросеть.

Запуск платформы "Поиск по архивам" позволил пользователям получать подходящие упоминания за секунды, просто вводя запрос в поисковую строку.