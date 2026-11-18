Столичный регион во власти снежного циклона. В отдельных районах Московской области синоптики обещают сугробы до 10 сантиметров. На дорогах возможен гололёд, водителей призывают выезжать только на зимней резине. Стихия бушует на Дальнем Востоке. В Приморье возросло число аварий, ограничено движение для большегрузов, а в школах - свободное посещение.

Репертуар музыки в салоне дальневосточных автомобилистов уже новогодний. Минувшей ночью снега навалило столько, что на улицы снова вышел отряд спецтехники.

Из-за противообледенительной обработки самолетов, предупреждают пассажиров, могут задержать и авиарейсы в аэропорту Владивостока. Работодателей власти вообще просят перевести сотрудников на дистанционку, в школах уже ввели свободное посещение из-за ухудшения погоды. Многие выбрали для передвижения по городу общественный транспорт. Но и он не спасает. Авария за аварией – гололед.

В Бурятии на дорогах – пробки, на остановках – очереди. Автобусы и трамваи работают с повышенной нагрузкой. Многие водители еще не успели переобуть автомобили и решили не рисковать. А снег все идет.

Этим утром и Москва проснулась под белым покрывалом. Это теперь официально первый снег, сообщили в Гидрометцентре. За ним придет понижение температур, а высота снежного покрова может составить 1–3 сантиметра. По прогнозам, осадки в виде снега и мокрого дождя не закончатся до понедельника.