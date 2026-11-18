В Москве назвали победителей Большого детского фестиваля. Это ежегодное культурное событие, которое объединяет лучшие творческие проекты в разных жанрах искусства.

В шорт-листы вошли 41 спектакль, 22 книги, 19 фильмов и 25 анимационных проектов. Всего на участие в конкурсе поступило 800 заявок из разных регионов нашей страны, а также из-за рубежа. Победителей определяли в двадцать одной номинации. Особенность фестиваля - это его жюри. Решение принимают сами дети и подростки.

"Я счастлив, что наше дело, которое мы затеяли 9 лет назад, вылилось в такой замечательный проект. И с каждым годом количество заявок увеличивается. И, более того, с этого года мы уже стали международным. Потому что победители Большого детского фестиваля потом едут в регионы, а теперь не только в регионы России, но ещё и в ближнее зарубежье", - рассказал Сергей Безруков, художественный руководитель Большого детского фестиваля.