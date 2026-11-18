Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Кирилла Дмитриева. Его историю мы рассказывали накануне.

У малыша редкая и очень тяжёлая разновидность рака крови. Мальчику всего полтора года, а он уже перенёс курс мощной химиотерапии. Спасти жизнь Кирилла может только срочная пересадка костного мозга. Операция невозможна без специальных сопроводительных препаратов. И благодаря вам у семьи теперь есть деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем сбор для 15-летнего Матвея Алексеева. Благодаря вам собрано более 11 миллионов рублей. Но необходимо ещё свыше 2 миллионов. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Чтобы спасти Матвея, нужны эффективные сильнодействующие препараты.

Сделать доброе дело просто. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!