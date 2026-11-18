Дарья Суднишникова прославилась на всю страну, когда рассказала свою историю в шоу Андрея Малахова. Школьница заявила, что она забеременела от 10-летнего друга. Позже выяснилось, что девушка лгала, отцом ребенка был взрослый парень.

Сейчас Даша снова беременна, при чем девушка только в мае родила второго ребенка. 20-летняя Дарья сначала обрадовалась, что будет многодетной мамой. Но когда выяснилось, что ее муж против еще одного малыша, Суднишникова разрыдалась.

Артур, супруг Даши, только-только стал папой, а тут узнал о новом пополнении в семье. Он был шокирован. "Артур не хочет этого ребенка… Что делать?" — обратилась девушка к подписчикам своего блога.

Напомним, Дарья Суднишникова пришла к Малахову в 13 лет. На шоу она сообщила, что забеременела от своего 10-летнего друга. Эксперты, собравшиеся в студии, тогда сразу заподозрили, что школьница говорит не правду. Мальчик не мог быть отцом — он физически не созрел, и это было нормально для его возраста.

Пришлось Дарье признаться, что настоящим отцом является старшеклассник, с которым у нее действительно были отношения.

Дочь Дарья родила, когда ей было 14 лет. Малышку воспитывают бабушка с дедушкой. Девочке уже 6 лет. Суднишникова же после родов ушла в загул. Она бросила учебу — сначала школу, затем техникум. Не хотела как-то менять свою жизнь и однажды пьяная уснула в подъезде.

Но в какой-то момент Даша встретила молодого человека и изменилась. Она съехала от родителей на съемную квартиру, стала заботиться о дочери и возлюбленном. Призналась, что хотела бы выйти замуж и позже родить еще одного ребенка.