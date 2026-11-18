Бывший президент США Джо Байден рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине.

Политик созвонился с Путиным 7 декабря 2021 года. В сои мемуарах "Обещай мне, Америка" он рассказал о том, как хладнокровие российского лидера вывело его из себя.

Байден предупредил российского президента о санкциях и военной помощи Украине в случае начала боевых действий. Путин в ответ на предупреждение Байдена лишь "пожал плечами".

"Он пожал плечами и заявил о своей непричастности - так, что это одновременно выводило из себя и звучало совершенно неубедительно", - рассказал экс-президент.

Последний телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 12 февраля 2022 года, а 24 февраля началась спецоперация.