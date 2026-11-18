Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровском крае двух украинских агентов, которые собирали данные об участниках спецоперации

Задержанные – родственники 1996 и 2005 годов рождения. Они состояли в переписке с представителем разведки Украины. В марте 2026 года молодые люди прошли обучение по дистанционному управлению дроном для осуществления разведки на объектах ВПК Хабаровского края.

Кроме того, агенты получили задание от куратора по сбору данных о военнослужащих. Всю полученную информацию он передали представителю иностранной разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Фигурантам грозит пожизненный срок.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили массовые теракты с участием дронов на Юге России и в Каспии.