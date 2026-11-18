Алена Савкина, более известная под звучным псевдонимом Рапунцель, продолжает борьбу с раком лимфатической системы четвертой стадии. Из-за стремительного развития болезни ей назначили пять курсов высокодозной химиотерапии.

Недавно звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" завершила третий курс "химии". Алена не скрывает, что каждый этап лечения дается ей сложнее предыдущего. Кроме того, Савкиной пришлось бороться с осложнениями после пневмонии: она продолжает принимать сильные антибиотики и находится под круглосуточными капельницами.

"Домой меня не пустили. Здесь я останусь на неопределенное время. Сейчас ничего не хочу. Для меня все закончено. Больше не могу, держалась до последнего… Пусть теперь будет что будет", - сообщила в своем блоге обессиленная Рапунцель.

Напомним, о серьезных проблемах со здоровьем Алены стало известно летом. 24 июля во время компьютерной томографии медики обнаружили у нее опухолевое образование в грудной клетке. После дополнительных обследований и пересмотра результатов биопсии неутешительный диагноз подтвердился.

По словам Алены, болезнь развивалась стремительно. Метастазы затронули средостение, легкое, диафрагму, перикардиальные и подключичные лимфатические узлы. Как сообщила Рапунцель, из-за размеров опухолевого образования произошло сдавление вен и образовался тромб в области шеи. Кроме того, у многодетной мамы обнаружили жидкость в перикарде и в области легких.

Она уточнила, что хирургическое вмешательство в ее случае не поможет. Сейчас врачи делают ставку на химиотерапию. В дальнейшем, в зависимости от реакции организма на лечение, могут рассматриваться трансплантация гемопоэтических стволовых клеток и CAR-T-терапия.

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