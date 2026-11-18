Кейт Миддлтон и принц Уильям находятся в Мумбаи с официальным визитом. Это первая совместная зарубежная поездка пары после того, как в 2024 году у принцессы диагностировали онкологическое заболевание.

Трёхдневный визит включает церемонию вручения экологической премии Earthshot Prize, встречи с представителями культурных и творческих индустрий Индии, а также переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Как пишут британские СМИ, поездка принцессы Уэльской представляет собой разительный контраст с деятельностью Меган Маркл, которая вместе с принцем Гарри отказалась от исполнения королевских обязанностей в 2020 году.

"Возвращение Кэтрин к международным мероприятиям подчёркивает, насколько разными путями пошли эти две женщины после того, как обе занимали заметное положение в британской монархии. Визит Кэтрин наглядно демонстрирует, чего именно королевская семья ожидает от своих старших представителей. Она привлекает внимание к экологическим инновациям, международным отношениям и людям, которые совершают выдающиеся поступки, вместо того чтобы стремиться самой стать главной звездой мероприятия. Это неизбежно вызовет сравнения с Меган, чья публичная карьера после ухода из королевской семьи развивалась совершенно в другом направлении", — пишет Daily Express.

Подход Кэтрин заключается в том, чтобы представлять монархию как институт и позволять благотворительным инициативам, которые она поддерживает, занимать центральное место, отмечают британские журналисты.

"После всего, что Кейт пришлось пережить, возвращение к столь напряжённому графику зарубежных поездок имеет огромное значение. Её сторонники, несомненно, воспримут это как демонстрацию того, что Кэтрин показывает Меган, как нужно вести себя на мировой арене — с точки зрения стиля, достоинства и дипломатического мастерства", — подчеркнул королевский эксперт.