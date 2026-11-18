Единокровная сестра популярной певицы Нюши, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина попала в больницу после пожара, который случился у нее дома. По некоторым данным, инцидент произошел, когда спортсменка заправляла биокамин топливом.

После нескольких дней интенсивной терапии состояние сестры Нюши после пожара значительно улучшилось. Ее перевели из реанимации в обычную палату.

Она продолжает лечение и остается под пристальным наблюдением врачей. Из-за ожогов 2–3-й степени, затронувших грудь, живот, руки и кисти, Шурочкиной ставят капельницы с антибиотиками и обезболивающими через венозный катетер на шее, уточняет SHOT. Голова и лицо при пожаре не пострадали.

Ранее сообщалось, что скорую помощь Шурочкиной вызывали соседи. Сама Мария якобы кричала от боли и не могла толком говорить. Прибывшие медики госпитализировали спортсменку. Она попала в реанимацию. Вскоре к ней приехали близкие, в том числе Нюша.

Напомним, синхронистка Мария Шурочкина дважды брала золото ОИ (Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2021), а также становилась многократной чемпионкой мира и Европы.

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