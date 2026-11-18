После выступления на деловом форуме и встречи с председателем КНР Владимир Путин посетил главное здание совместного российско-китайского университета.

Вуз был создан десять лет назад на базе МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института. Сейчас в его стенах обучаются более пяти тысяч студентов.

Президент осмотрел выставку научных достижений, среди которых особое место занимают разработки в области квантовой механики и искусственного интеллекта. В своей речи перед студентами и преподавателями Владимир Путин поздравил вуз с юбилеем и констатировал: совместный университет уже стал флагманом российско-китайского сотрудничества в сфере образования.