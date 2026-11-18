Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, готовится к поездке в Китай, где продолжит лечение. Медикам удалось стабилизировать ее состояние.

В Поднебесной больная раком Чекалина рассчитывает пройти курс инновационной терапии. Лечащий врач Валерии рассказал в своем блоге, что ему удалось стабилизировать ее состояние, снять сильные отеки и слабость. Олег Абакумов заявил, что "речь идет не о выздоровлении, а о продлении жизни".

Также он прокомментировал слухи о том, что Лерчек якобы дурачит народ, желая вызвать жалость, а на самом деле здорова. "Я вообще понять не могу, что с этим миром происходит. Человек болеет, рак четвертой стадии. Мне пишут: "Да она специально прикидывается, чтобы ее освободили от уголовной ответственности". У человека нет волос, она на химиотерапии. У нее мышечная масса вообще отсутствует, вся исхудала. Улыбается, радуется каждый день жизни, ищет возможности ради своих детей. И как такое вообще вы можете писать? Кто-то пишет: "Да это всё деньги решают". Нет, ребята, это просто чудо, и помолитесь за нее", - призвал врач.

Меж тем на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Лерчек опубликовала фото, на котором предстала сильно опухшей на фоне лечения от рака. "Иногда лицо от отека выглядит по утрам так, и я вообще не нравлюсь себе", - призналась она.

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Ранее Владимир Путин помиловал Лерчек, освободив ее от наказания. В июле этого года Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу.

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