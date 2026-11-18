Сергей Соседов умер во время поездки в Нерюнгри. Трагедия произошла 23 сентября. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но внезапно упал и получил серьезную травму. Причиной смерти журналиста назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

В то, что Сергей просто упал с лестницы, многие не могли поверить. Андрей Малахов нашел кадры трагедии, которые сняла камера видеонаблюдения. Последние мгновения жизни музыкального критика телеведущий показал в эфире своего шоу.

После чего Малахов заявил, что Соседова не стали спасать. Якобы скорая помощь приехала на место происшествия через 1 час 20 минут. И все это время Сергей лежал на лестнице. По мнению ведущего, работники отеля не спешили звонить медикам.

Малахов показал, что камера видеонаблюдения зафиксировала падение Соседова в 15:50. Бригада скорой выехала по вызову лишь в 16:38, а прибыла на место в 16:50.

Судмедэксперт Виктор Козылбаев уверен, что было упущено драгоценное время. Если бы окружающими были порасторопнее, музыкального критика можно было спасти.

"Получается, Сергей Васильевич лежал без оказания специализированной помощи более часа. Я более чем уверен, если бы скорая приехала в течение 10 минут после момента падения, его можно было бы спасти. Потому что именно время при падении и получении перелома основания черепа играет основную роль", — пояснил Козылбаев.

Малахов по-прежнему настаивает, что смерть Соседова не была случайностью. "Что решали целый час, а главное, где камеры этого часа, которые исчезли? С 15:30", — подчеркнул ведущий.