Билеты на открытие легендарного катка в Парке Горького доступны в сервисе "Мосбилет". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Торжественное открытие пройдет 4 декабря.

"В Парке Горького 4 декабря состоится открытие катка площадью 18 тысяч квадратных метров: он станет одним из самых больших в столице. Тема сезона — “Театральный каток”: пространство разделят на девять тематических зон, а центральным элементом станет 30 метровая праздничная ель", — рассказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Вся подробная информация о мероприятии доступна на портале мэра столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве начали заливать катки на ВДНХ, в Парке Горького, в Коломенском и на Северном речном вокзале. Оптимальная толщина льда – 18-20 сантиметров.