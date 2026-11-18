Размер материнского капитала в 2027 году впервые превысит миллион рублей.

Очередная индексация маткапитала пройдет 1 февраля 2027 года на 6,8%. Это значит, что выплата на первого ребенка составит 778,5 тысячи рублей, а на второго - 1 028 700 рублей, если семья не получала сертификат за первенца.

Маткапитал в новом размере получат около 1,9 миллиона российских семей, прогнозируют в Минтруда.

Единовременное пособие при рождении ребенка в следующем году вырастет до 30,4 тысячи рублей, рассказали в ведомстве ТАСС.