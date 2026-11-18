Чего ждут Россия и Африка от сотрудничества в многополярном мире. Вопрос обсуждают сегодня в Египте. Там открылась четвертая Российско-Африканская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай".

На мероприятие приглашены дипломаты, ученые, эксперты и политики из нашей страны, а также Алжира, Нигерии, Сенегала, Танзании, ЮАР и других государств континента. В программе заявлены три тематические сессии. В том числе большое внимание уделят взаимодействию в рамках БРИКС, где Египет с недавних пор является полноправным участником объединения.

"Несмотря на общие вызовы, Россия и африканские страны объединяют схожие, а зачастую совпадающие интересы и ценности. Мы вместе стремимся к более справедливому международному порядку, прочному миру, свободной торговле, большей независимости в международных финансовых расчетах и безопасности логистических маршрутов. Мы живем в новой мировой реальности, сталкиваемся с многочисленными вызовами и вопросами, требующими обсуждения", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай".