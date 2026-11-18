Методы профилактики и выявления коррупционных правонарушений обсуждают сегодня на научно-практической конференции в Москве. Представители федеральных и региональных органов власти, а также научного сообщества поделятся опытом в сфере противодействия коррупции.

Затронут актуальные вопросы законодательства с учётом современных экономических условий. А также обсудят методы снижения коррупционных рисков в сферах публичных закупок, налогообложения и управления бюджетными средствами.

"У нас сейчас стоит вопрос - как перейти от накопления информации и реагирования на уже выявленные коррупционные нарушения к более... раннему обнаружению коррупционных рисков и их предупреждению. Мы достаточно много видим примеров в СМИ об изъятиях имущества. Полученные коррупционным путём суммы большие, поражают воображение. Ну нужно как-то уже переходить к тому, чтобы как-то на более ранних этапах не допускать этого", - отметил Виталий Белинский, референт по управлению президента России по вопросам государственной службы кадров и противодействия коррупции.