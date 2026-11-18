Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся на торжественном приеме в Шэньчжэне 18 ноября.

Они увидятся в среду за обедом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин находится с визитом в Китае, где 18 и 19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На 19 ноября запланировала трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с Путиным. В Кремле сообщили, что Москва и Вашингтон согласовывают время и формат переговоров. Не исключено, что состоится краткий разговор "на ногах".