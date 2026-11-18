Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой в марте 2025 года. У артистки родилась дочь, которую назвали Викторией.

Виталина скрывает имя отца девочки. Известно лишь, что отчество Виктории - Давидовна. Когда в Сети пошел слух, что якобы малютка — дочь Армена Борисовича, чей биоматериал был заранее заморожен, Цымбалюк-Романовская пришла в студию к Андрею Малахову. Виталина опровергла все домыслы об отце Виктории. Артистка уверяет, что звезда советского кино не имеет отношения к ее дочери.

Вот только особо наблюдательные интернет-пользователи, увидев фото малышки, высказали мнение, что девочка удивительно похожа на Армена Джигарханяна, пусть и волосы у нее рыжие.

Недавно Цымбалюк-Романовская на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" выложила свежие кадры с дочкой. На снимке Виктория выглядит подросшей. Виталина старается не разлучаться с дочкой и часто берет ее с собой. Так, на днях они посетили Еврейский музей и центр толерантности, где осмотрели выставку "Век Майи Плисецкой".

Виталина рассказала, что Виктория очень напоминает ее в том же возрасте: малышка знает, чего хочет, и ее нельзя отвлечь от намеченной цели. Она общительная и доброжелательная. Девочка редко плачет и стремится со всеми подружиться.

"Еще мне очень нравится, что она рыженькая: у меня волосы были похожи по структуре, но светленькие. Вокруг нее постоянно звучит музыка, и она ножкой уже отбивает ритм", - сообщила Виталина aif.ru.

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Она счастлива в статусе матери. Малышке Виктории Виталина уделяет максимум внимания. Она сама занимается воспитанием дочери и даже не нанимает нянь. Если же ей надо работать, то Цымбалюк-Романовская пользуется помощью друзей. В поездках Виталина берет дочь с собой. С девочкой у нее не возникает проблем.

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