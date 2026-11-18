Звезды "Дома-2" Тиграна и Виктория Салибекова готовятся к рождению дочери. Вика станет мамой во второй раз уже в декабря. Девочка должна родиться под Новый год.

Однако радостное событие привело к очередному скандалу в семье. На этот раз супруги устроили бурную ссору прямо на лобном месте, а причиной конфликта стали деньги на предстоящие роды. Беременная Виктория не сдержала эмоций и ударила Тиграна по лицу.

В Сети появился фрагмент свежего выпуска реалити-шоу, который вызвал бурное обсуждение среди зрителей. Как выяснилось, Вика попросила у Тиграна 150 тысяч рублей на роды. Однако Салибеков не захотел выделять эту сумму.

Обсуждение финансов быстро переросло в перепалку. В какой-то момент беременная участница телестройки ударила мужа по лицу, заявив, что перед этим он ее дергал. Реакция Тиграна оказалась резкой. Он пригрозил жене ответным действием.

"Аккуратно, смотри, я могу щелкнуть!" — выпалил разъяренный Салибеков.

В конфликт вмешалась мать Виктории Вероника. Опасаясь, что супруги окончательно потеряют контроль над эмоциями, Вероника попросила дочь пересесть подальше от мужа. При этом сама она не стала молчать и обрушилась с претензиями на зятя.

"Тебя хорошо так воспитали! Я помню, как год назад тебя воспитали, какое ты воспитание показал, когда ты вот так вот делал!" — возмутилась Вероника.

Салибеков же и не собирался отступать. В конце ссоры Тигран заявил, что жена еще будет перед ним извиняться и отвечать за свое поведение. По его словам, последствия ждут и тещу.

Телезрителей возмутило поведение Тиграна по отношению к беременной жене. Пользователи Сети также раскритиковали ведущую Ольгу Орлову, мол, она не вмешалась, когда беременной Вике грозила опасность.