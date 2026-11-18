Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента России Владимира Путина провёл приём граждан. Вопросы можно было задать как лично, так и по видеосвязи. Темы разные, от реабилитации прудов в Сокольниках до модернизации инженерных сетей в Щербинке.

На традиционной встрече в приемной главы государства у москвичей всегда есть возможность лично обратиться к мэру с просьбами и вопросами. Они у всех разные, но все - про комфортную жизнь в городе. Студентка Мария Аполонская по видеосвязи поинтересовалась сроками окончания строительства ФОКа в Москворечье - Сабурове.

"Единственный фитнес-центр находится далеко. До него нужно добираться на двух автобусах. По адресу улица Москворечья, дом 4, корпус 1 ведутся работы по строительству нового современного ФОКа с бассейнами и залами. Жители района давно ждут завершения строительства", - рассказала она.

"Спасибо, Мария, за вашу инициативу и за такую активную позицию. Действительно, спортивный комплекс в Москворечье нужен. Хороший ФОК с бассейнами, 50-метровый бассейн для спортсменов. Так что это будет украшением района. Надеюсь, что в 2027 году он в полном объеме уже будет работать", - сообщил Собянин.

Мэр также напомнил, что в столице за последние годы построено около 300 спортивных объектов и еще столько же запланировано на ближайшие годы. Еще один вопрос по видеосвязи - из Рязанского района.

"Есть крытый каток "Меридиан". Но, к сожалению, он закрыт на ремонт. Наверное, каждый родитель со мной согласится, что водить ребенка на кружки и секции лучше в своем районе", - сказала Ольга.

"Ваш объект не так давно, на самом деле, был построен, но тем не менее построен, к сожалению, не очень качественно. Сами жители попросили его модернизировать, чтобы он отвечал всем современным требованиям. Мы к этой работе приступили, в течение года - полутора мы эту работу закончим", - ответил Собянин.

Из Щербинки вопрос про инженерные сети, на которые возросла нагрузка в связи ростом количества жителей в Новой Москве. "При этом единственная канализационная насосная станция, обслуживающая поселок Фабрики имени 1-го мая, была построена еще в 1960 году. Физически и морально устарела", - сказала Лилия.

"Мы фундаментально смотрим, меняем водопроводы, канализацию, теплосети, энергетику и так далее. По сути дела, все делаем заново. На самом деле важный объект, необходимо там проложить новые сети, заменить КНС-ку и так далее, но мы постараемся все оперативно сделать", - сообщил Собянин.

Из Сокольников вопрос про благоустройство пруда среди жилых домов на Большой Остроумовской улице: "Такое местное место силы, где можно прийти отдохнуть, послушать тишину, посмотреть на уточек".

"Мосводоканал постоянно занимается очисткой этих прудов, восстановлением. Ваш пруд тоже по просьбе жителей мы включили в эту программу", - отметил Собянин.

Жители района Покровское-Стрешнево поинтересовались сроками заверения реконструкции Волоколамского путепровода над железнодорожными путями Рижского направления.

"Непростой процесс, но, я надеюсь, что в следующем году все работы закончат, будет нормальный путепровод. Потому что не ремонтировать его тоже невозможно, в аварийном состоянии", - рассказал Собянин.

А жителей района Соколиная Гора интересует, когда будет отремонтирован стадион "Крылья советов". Сергей Собянин рассказал, что многие стадионы в городе раньше принадлежали предприятиям, потом были в частных руках и разрушались.

"Последние годы мы 8 таких стадионов забрали в собственность города, реконструировали. Локомотив, Москвич, Авангард. Ваш стадион один из немногих, который остался в таком виде. Мы его выкупили, несколько лет мучились с собственником, нашли подходы, возможности, забрали стадион. Сейчас разрабатывается концепция, проектная документация", - отметил Собянин.

И уже в следующем году начнется реконструкция.