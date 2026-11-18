В столице открылся Международный телефестиваль "Профессия - журналист". В рамках него пройдут мастер-классы для студентов и конкурс.

Жюри выберет лучший документальный фильм, репортаж и телесюжет о работе журналистов. Материалы подготовили авторы со всей страны. Каждый стремился не только познакомить зрителей с выдающимися работниками медиасферы, но и раскрыть нюансы их профессии.

"Здорово, что есть фестиваль, который позволяет посмотреть по другую сторону, посмотреть, как мы работаем. И, может быть, кому-то определиться, кто вот молодой, с выбором профессии, а кому-то даже встать вместе с нами в одни ряды", - отметил российский медиатехнолог, медиаэксперт, специалист в области новых медиа, член жюри Роман Серебряный.