На северо-востоке Москвы началось строительство новой трамвайной линии. Она пройдёт по улице Академика Королёва и свяжет, в частности, МЦД и телецентр "Останкино". Одновременно на востоке города завершается строительство трамвайной линии по шоссе Энтузиастов, которая протянется почти до МКАДа.

Плотная городская застройка и постоянное движение транспорта. Здесь, у Останкинского пруда, начинается новый участок трамвайной сети. Протяжённость линии почти 4 км. Она соединит одноимённую станцию МЦД-3 с метро "ВДНХ" и подключится к действующим путям на улице Академика Королёва.

"На объекте ведутся подготовительные работы, освобождение земельного участка от строений и освобождение зоны строительства от инженерных коммуникаций. Следующим этапом предполагается установка опороконтактной сети и непосредственно укладка трамвайного пути", - сообщил Андрей Фофонов, руководитель проекта компании - генерального подрядчика.

Сегодня трамваи не доезжают до телецентра "Останкино" 800 метров. Новая линия устранит это неудобство. Более того, на базе станции МЦД-3 появится полноценный пересадочный узел. Жителям районов вдоль этого диаметра - не только близлежащих Перова и Ховрина, но и даже далеких Выхина и Зеленограда - будет удобнее добираться до телецентра и "Союзмультфильма" без лишних пересадок. Также снизится нагрузка на станцию "ВДНХ" и северную часть Калужско-Рижской линии.

"Работы все производятся на закрытых участках, не в зоне дорог, какой-либо инфраструктуры. На данном участке будет два стрелочных перевода, которые будут стыковать новую трамвайную линию и существующую трамвайную линию", - пояснил Евгений Капралов, руководитель проекта компании - генерального подрядчика.

А на востоке столицы строительство нового участка трамвайной линии по шоссе энтузиастов в район Ивановское уже на финишной прямой. Ее протяженность также около 4 км.

Московский трамвай сегодня — это современные вагоны, выделенные пути и новые линии. В этом году парк полностью обновили: на маршрутах работают только российские вагоны, включая "Львёнок-Москва" с автономным ходом. А такие проекты, как линии в Ивановское и к ВДНХ, делают трамвай снова одним из главных видов городского транспорта.