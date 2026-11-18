Оперативный штаб Москвы принял решение о повышении информированности населения об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасности, через канал мэра столицы в мессенджере "Макс".

В связи с этим сам мэр столицы порекомендовал москвичам и другим заинтересованным гражданам подписаться и в дальнейшем поддерживать в актуальном состоянии подписку на его официальный канал в мессенджере "Макс".

Он уточнил, что при необходимости установить "Макс" можно через магазин приложений RuStore, либо скачать установочный APK-файл с официального сайта max.ru.