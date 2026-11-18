Москва сегодня проснулась в белом. Выпал первый снег и сразу накрыл дворы, крыши и машины. На дорогах стало скользко, а порывистый ветер гонит снег по тротуарам. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до вечера.

Городские службы вышли на улицы с утра. Спецтехника прометает тротуары и проезжую часть, обрабатывает дороги противогололёдными реагентами. Особое внимание - магистралям, маршрутам общественного транспорта и подходам к остановкам.

Дептранс тем временем попросил водителей пересесть на метро и не выезжать на летней резине. Тем, кто всё же за рулём, советуют избегать резких манёвров и держать дистанцию.

"Из-за снегопада поездки по Москве сегодня могут занять больше времени, чем обычно. К вечеру, по прогнозу ЦОДД, загруженность дорог может вырасти до 7 баллов. Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на автомобиле в вечерний час пик с 5 до 8 часов вечера", - рассказала Ксения Долгова, ведущий специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД.

Снегопад изменил планы и тех, кто привык передвигаться на двух колёсах. Операторы кикшеринга поставили аренду электросамокатов и велосипедов на паузу до улучшения погоды. Владельцам личных самокатов также рекомендуют ими не пользоваться. А вот большие московские катки уже почти готовы. Сегодня на Северном речном вокзале журналисты уже смогли попробовать лед.

"Второй год подряд он занимает максимально возможно большую территорию, включая фонтанные аллеи, так что для посетителей катка каждое посещение будет очень интересным и увлекательным, есть место, где, скажем так, разгуляться", - рассказал Антон Богачев, пресс-секретарь Московского метрополитена.

Пока москвичи расчехляют лыжи и коньки, другие готовятся к спячке. В Московском зоопарке бурый медведь Гром, а также гималайские Аладдин и Бабуля перешли на усиленное питание. Порции увеличили на 10-20 процентов. Например, Гром, который летом весил 320 килограммов, до ухода в спячку должен набрать еще 60. Манул Тимофей, хоть и выглядит уже весьма упитанным, также еще не завершил процесс зажировки. Все сегодняшнее утро он провел за созерцанием свежевыпавшего снега. Впрочем, развлечение это у него ненадолго.

И всё же масштаб события скорее в новизне, чем в силе снегопада. В середине зимы такое даже не заметят - обычный фон. Но за пять бесснежных месяцев город отвык - летняя резина, самокаты, непривычная дорога. Потому и первый снег воспринимается как событие - не по погоде, а по контрасту с тем, что было до него.