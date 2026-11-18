Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, покинула Россию. Блогер улетела в Китай, чтобы там получить спасительную терапию от рака желудка.

Лера рассказала, что лечение за границей — ее последний шанс. На китайскую медицину Чекалина очень надеется. По словам блогера, ее знакомая проходила лечение в Поднебесной и смогла победить недуг.

"Это мой шанс раз и навсегда победить рак, а не каждые две недели делать химиотерапию с последствиями в виде кровотечений и просто выживать этот оставшийся период", — сообщила многодетная мама перед отъездом.

Вылететь за границу Чекалина смогла после того, как 14 ноября 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ о её помиловании. Ранее Лерчек была признана виновной в выводе миллионов рублей по подложным документам в другую страну. Блогера осудили на пять лет условно и обязали ее выплатить штраф в 765 миллионов рублей. После помилования Лера свободна от этих обязательств и может заниматься своим здоровьем.

Напомним, что рак желудка четвертой стадии у Чекалиной обнаружили в феврале, когда она резко почувствовала ухудшение здоровья после рождения четвертого ребенка. Валерия прошла несколько курсов химиотерапии в московском онкоцентре, но лечение не помогло, метастазы распространились по всему организму.