Овны

Солнце в напряженном аспекте с Марсом. Не отвечайте на грубость немедленно. Сделайте паузу. Так легче защитить свое мнение без лишней ссоры.

Тельцы

Не продолжайте неприятный разговор только потому, что собеседнику хочется спорить. Скажите, что готовы обсуждать вопрос спокойно. Вы не обязаны слушать бесконечные претензии.

Близнецы

Если коллега приписывает себе общий успех, спокойно уточните свой вклад. Назовите конкретную работу. Это убедительнее, чем перекрикивать человека или обиженно молчать.

Раки

Вернитесь к книге или фильму, который когда-то не удалось понять. Сейчас вы можете заметить то, что раньше упустили. Дайте истории еще один шанс.

Львы

Если задела шутка друга, скажите об этом без ответной колкости. Возможно, он не хотел обидеть. Дайте шанс понять вас и извиниться.

Девы

Не переносите раздражение от работы на того, кто просто оказался рядом. Побудьте в тишине. Близкие не должны угадывать причину вашего недовольства.

Весы

Если устали принимать решения за двоих, предложите партнеру выбрать самому. Не исправляйте выбор сразу. У человека может оказаться вполне удачная идея.

Скорпионы

Не принимайте просьбу переделать работу за оценку всей вашей личности. Солнце еще в вашем знаке. Уточните замечание и исправьте необходимое.

Стрельцы

Поищите старые записи, если кажется, что совсем не продвинулись в учебе. Сравнение с собой полезнее чужих оценок. Вы можете заметить немалый прогресс.

Козероги

Если планы сорвались, не ищите виноватого раньше, чем найдете замену. Решите ближайшую задачу. Разобраться в причинах можно, когда пройдет первая досада.

Водолеи

Не отправляйте сердитое сообщение в общий чат. Сначала перечитайте его сами. Возможно, вопрос лучше обсудить лично. Лишние зрители редко помогают договориться.

Рыбы

Луна в вашем знаке. Не считайте чужое плохое настроение своей виной. Спросите, нужна ли помощь. Если нет, позвольте человеку самому разобраться.