Республики Адыгея и Карачаево-Черкесия присоединились к московской платформе "МосМедИИ". Теперь она помогает врачам анализировать медицинские снимки уже в 77 регионах России. На платформе также появился новый ИИ-сервис для выявления признаков артроза коленных суставов по рентгеновским снимкам. Всего с начала работы сервисы "МосМедИИ" проанализировали более 21 миллиона исследований. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

"Москва последовательно выстраивает систему применения искусственного интеллекта в медицине - от научных исследований и оценки алгоритмов до их внедрения в ежедневную работу врачей. Через платформу “МосМедИИ” этот опыт становится доступен всей стране. К ней подключено уже более 2,5 тысячи медицинских организаций из 77 регионов России, за последний месяц также присоединились Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика. Подключаются и федеральные структуры, в том числе Федеральное медико-биологическое агентство России. Всего с помощью “МосМедИИ” проанализировано уже свыше 21 миллиона исследований. Одновременно мы расширяем круг задач, с которыми ИИ помогает врачу, теперь специалистам доступно 19 сервисов. Новый алгоритм выявляет признаки остеоартроза коленных суставов и помогает определить стадию заболевания по рентгеновским снимкам, при этом финальное решение всегда остается за специалистом", - рассказала Ракова.

Заммэра также отметила, что московские сервисы обрабатывают около 50 тысяч снимков в день для всей страны. В месяц это около полутора миллионов снимков.

Для анализа с помощью ИИ медицинские изображения передаются из регионального цифрового архива на платформу "МосМедИИ". Алгоритмы изучают их, отмечают области возможных патологий и выполняют необходимые измерения. Результат возвращается в медицинскую организацию, где врач сопоставляет собственную оценку с выводами ИИ.