Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл подробности трехсторонней встрече России, США и КНР, которая состоится 18 ноября, передает ТАСС.

По словам Ушакова, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудят широкий круг вопросов с учетом терзающих мир конфликтов.

Как уточнил помощник российского лидера, стороны также обсудят, как крупным державам строить отношения и оздоравливать обстановку в мире. Работа над текстом заявления по итогам трехсторонней встречи "идет очень интенсивная", и "кое-какие параметры" уже "просматриваются".

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся на торжественном приеме в Шэньчжэне уже 18 ноября. И, как отметил Дмитрий Песков, возможно, переговорят "на ногах". А 19 ноября, по словам пресс-секретаря президента России, обсуждаться будут в том числе Украина и Иран.

Путин и Си Цзиньпин общались более двух часов в Шэньчжэне. Подробности - в репортаже "ТВ Центра".