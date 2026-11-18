В рамках нового пакета санкций против России Евросоюз предложит запретить въезд на территорию блока бывшим участникам боевых действий, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняется в материале, это "центральный элемент" нового санкционного пакета.

Также Еврокомиссия также планирует предложить меры против поставщиков криптовалютных услуг, ряда банков и примерно 65 судов "теневого флота".

Вместе с тем издание собщает, что пакет включает экспортные ограничения в отношении связанных с военной сферой организаций и товаров. А еще - запрет на ведение операций с рядом нефтеперерабатывающих заводов и портов.

При этом ЕК не рискнет включать в 22-й пакет санкций запрет на морские перевозки российской нефти.