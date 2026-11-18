До 13 декабря 2026 года в рамках всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез" пройдет урок цифровой грамотности по теме "Цифровая первая помощь".

Организаторы проект - Минцифры России, Минпросвещения России, АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Цель мероприятия - информирование школьников о существующих киберугрозах и способах их предотвращения. Материалы об уроке верифицированы Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт изучения детства, семьи и воспитания" и размещены на ресурсе проекта цифровойликбез.рф.