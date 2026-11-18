Лидеры стран АТЭС уже прибыли на торжественный приём, который устраивает председатель КНР. Каждого из гостей оркестр встречал музыкой, которая ассоциируется именно с его государством.

Одним из первых на мероприятие приехал Владимир Путин. Американский лидер - одним из последних. Российский президент кратко пообщался с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. В ближайшие минуты состоится традиционная церемония совместного фотографирования.

В нашей делегации не исключают, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут начать общение уже сегодня вечером, хотя официальные переговоры в трёхстороннем формате намечены на завтра. В пресс-службе российского президента сообщили: лидеры обсудят широкий круг тем, направленных на поддержание мира на планете.

В частности, перспективы ядерного разоружения, конфликт на Украине и ситуацию вокруг Ирана. Работа над совместным заявлением уже идёт и будет продолжаться до итоговой пресс-конференции.