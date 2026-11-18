Раньше Анастасия Волочкова буквально сражала наповал своими большими зелеными глазами, светлыми волосами и балетной статью. Ее по праву считали одной из самых красивых артисток балета в мире.

Однако сейчас все изменилось. Балетная карьера Анастасии осталась в прошлом. Теперь артистка дает лишь благотворительные концерты, разъезжая с ними по всей России. Балерина не устает повторять, что это ее смысл жизни.

"Я, по сути, могла бы сесть сейчас и просто ничего не делать, курить кальян, пить свое просекко дорогое со свежей клубникой. Но я все время иду вперед, я все время в поиске", - заявила Волочкова.

Она обожает яркие расцветки и необычные образы, которые подчеркивают ее эффектную внешность. Особенно Анастасия гордится, что ее красота совершенно естественная. Артистка раскрыла правду: она никогда не делала пластику, передает "Пятый канал".

"Какие пластические операции? Зачем? Посмотри, какая я красивая!" - обратилась к собеседнику Анастасия.

Волочкова не скрывает секрета великолепной формы. Она мало ест и регулярно занимается спортом. "Я очень мало ем. Салатные листья и вареные яйца всмятку. Я делаю массаж спортивный. Парюсь в бане, окунаюсь в ледяную купель. И главное, я наслаждаюсь жизнью, любовью людей, а эта любовь, она заряжает и она дарит молодость", - заключила балерина.

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