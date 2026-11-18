Сергей Соседов скончался 23 сентября во время рабочей поездки в Нерюнгри. Музыкальный критик поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Спасти журналиста не удалось.

Причиной смерти критика судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Однако многие сомневаются в правдивости этой версии, среди них и друг Сергея Андрей Малахов. В своем шоу телеведущий попытался найти истинную причину трагедии. Малахову удалось добыть кадры последних мгновений жизни Соседова.

Видео показали в эфире, и оно вызвало скандал. Малахов заявил, что музыкальному критику могли чем-то брызнуть в лицо. Не верит в несчастный случай и певица Азиза.

Артистка отметила, что пережила фобии и панические атаки после убийства Игоря Талькова, она не понаслышке знает, что такое физическая усталость на гастролях. При этом, как подчеркнула Азиза, звезды телеэкрана всегда стремятся держать "хвост пистолетом".

"Я знаю Сережу. Когда он был у себя дома, может быть, он рыдал в подушку и падал в обморок. Но у него вырастали крылья, когда он куда-то выезжал. И никто и никогда не видел его в таком состоянии, в котором мы его увидели в Нерюнгри", — заявила певица.

Азиза уверена, что музыкального критика убили в Якутии. "Внутри у него был стержень. То, что он не просто упал на ровном месте, — это 100 процентов. Там действительно что-то было такое, что мы обязательно узнаем", — отметила исполнительница.

Напомним, что 30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Эксперты из шоу Малахова настаивают на проведении эксгумации. Они считают, что повторная экспертиза поможет установить точную причину смерти Соседова.