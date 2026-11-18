Российский лидер Владимир Путин при встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в среду, 18 ноября, затрагивал украинскую тематику. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, Владимир Путин проинформировал Си Цзиньпина о положении дел в зоне специальной военной операции, сообщает телеканал "Звезда".

Ранее источники на Западе рассказали, что предстоящая трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США, планируемая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, вызывает серьезную тревогу у европейских и украинских чиновников. Чиновники в Европе утверждают, что "всякий раз, когда президент Трамп разговаривает или видится с Путиным, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы".

Заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на АТЭС очень важна, ее можно считать символической. Как отметил дипломат, у каждой стороны имеются свои приоритетные темы и вопросы.