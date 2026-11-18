Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США намерены убрать из оборонного бюджета пункты, предусматривающие поддержку Украины и принятие новых ограничений против России.

Как рассказали источники телеканала NBC News, идейными вдохновителями этих корректив выступают спикер Палаты представителей Майкл Джонсон и глава комитета по иностранным делам Брайан Маст.

Если республиканцам удастся продавить поправки в Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), киевский режим может не рассчитывать на обмен разведданными и расширение военной помощи от Соединенных Штатов, утверждают собеседники канала. Ожидается, что окончательный текст законопроекта будет согласован в первую неделю декабря.

Ранее Financial Times писала, что демократы на Капитолийском холме стремятся собрать новый пакет помощи для Украины, стоимость которого может достигать 15 миллиардов долларов. Добиться одобрения этого пакета представители Демпартии рассчитывают до января-2027, когда Конгресс начнет работу в новом составе.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что победа демократов на парламентских выборах в США может способствовать усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона и укреплению НАТО. Как заявлял утративший легитимность президент Украины, в Демпартии готовы восстановить связи с Евросоюзом, без которых Киеву тяжело бороться с Россией.