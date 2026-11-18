Юлия Снигирь уже несколько лет счастливо замужем за актером Евгением Цыгановым. Пара воспитывает сына Федора.

Однако в Сети быстро распространяются слухи о второй беременности известной актрисы. Поводом стал новый выход Юлии Снигирь в свет. Популярная артистка посетила 15-ю церемонию награждения лауреатов премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.

Для торжественного мероприятия Юлия выбрала эффектное голубое платье. Изюминкой стало обилие слоев, из которого как будто состоит наряд. В Сети особо наблюдательные поклонники сделали вывод, что платье прибавило Снигирь несколько лишних килограммов и добавило объема. Кое-кто из фанатов и вовсе решил, что таким образом актриса скрывает округлившийся живот. Но нашлись и такие комментаторы, кто высказал мнение, что платье просто не подошло Юлии.

Отметим, что на церемонии, кроме Снигирь, было немало представителей отечественного шоу-бизнеса. В частности, мероприятие посетили Сергей Безруков, Юлия Пересильд, Яна Кошкина, Дмитрий Борисов, Елена Ханга, Ида Галич, Екатерина Волкова, Светлана Немоляева, Константин Эрнст, Ксения Алферова и другие.

Напомним, Юлия Снигирь познакомилась с Евгением Цыгановым в 2014 году во время работы над совместным проектом. В 2019-м артисты тайно сыграли свадьбу. У супругов подрастает сын Федор, родившийся в 2016 году.

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