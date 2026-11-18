Ежемесячные потери украинской армии на фронте составляют от 25 до 27 тысяч человек убитыми и ранеными. Такие данные озвучила бывший пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Как подчеркнула Мендель, "российские войска почти ежедневно захватывают новые территории", а Украине приходится платить огромную цену жизнями своих граждан "за сложившуюся тупиковую ситуацию".

Ситуацию для Украины усугубляет уничтожение ударами возмездия ВС России энергетической инфраструктуры, логистических центров и складов, а также приближение тяжелой зимы, усугубляющийся гуманитарный кризис и миллионы беженцев, цитирует экс-представителя Зеленского ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что главная проблема ВСУ на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава. По его словам, ежемесячные потери украинской армии достигают 40 тысяч человек. Ситуацию для киевского режима не спасает то, что в рамках мобилизации людей на улицах ловят, как собак.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), основатель центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров заявил, что ВСУ не смогут компенсировать колоссальные потери за счет возвращения переехавших в Европу украинцев: "Может быть, за все время наберут, наскребут 10 тысяч релокантов и отправят их на Украину. Но так, чтобы это сделать системно — не думаю".