Останки мамонтов в вечной мерзлоте находят довольно часто. И тщательно исследуют в лабораториях. Вместе с животными на свет выходят и древние микроорганизмы. В останках мамонтёнка Юки выявили ДНК опасной бактерии. Она способна вызвать у животных тяжелое заражение крови, от которого они могут быстро погибнуть.

"И даже передается человеку от животных, то есть довольно-таки опасные бактерии, но здесь пока паниковать еще рано, потому что обнаружены только геномы, то есть становится понятно, что мамонты тоже были носителями этой бактерии", - отметил Альберт Протопопов, руководитель отдела изучения мамонтовой фауны АН Республики Саха (Якутия).

Похожий возбудитель поражает современных африканских слонов. У мамонтов обнаружили геномы и других микроорганизмов - их еще только предстоит изучить.

В прошлом году международная группа ученых исследовала более 400 останков древних животных. Вечная мерзлота буквально консервирует их ткани и органы. Мамонтенку Яне - больше ста тысяч лет. Но на вскрытии ученые были поражены: сохранились желудок, кишечник, сердце, легкие - ценнейшие источники информации.

"Наша задача как микробиологов оценить микробную экосистему, которая сложилась внутри этого животного - в его пищеварительном тракте, респираторных путях, в других тканях, где возможно присутствие древних бактерий, поиск жизнеспособных древних бактерий", - объяснил Артемий Гончаров, заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины, Санкт-Петербург.

И в отличие от самих мамонтов, они могут ожить. По одной из гипотез древние животные вымерли от неизвестной болезни. Но основная версия - изменения климата. И теперь этот фактор снова влияет на мамонтов. Древние останки на арктических островах сегодня уже на глубине 5–6 метров - такой слой может оттаять примерно за пять лет. А если реки размоют берега, находки вскроются еще раньше.

"Идет потепление, Арктика лишается льдов, потепление, скорее всего, ускоряется, потому что идут обвалы, то на поверхность выходят туши древних животных. И с ними - микрофлора", - добавил Альберт Протопопов.

Туши мамонтов находят и местные жители, и дикие животные. Задача ученых - опередить их, заблаговременно вести раскопки и проверять останки на инфекции. Для этого в Якутии разрабатывают робота "Плейстоцен" с искусственным интеллектом. Платформа с геофизическим оборудованием будет сканировать мерзлоту. Проект уже выиграл грант российского научного фонда. На создание комплекса потребуется три года и 70 миллионов рублей. В перспективе оборудование можно будет использовать и для поиска полезных ископаемых.