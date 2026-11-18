Сборная Россия не значится среди участников жеребьевки и отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года по футболу. Это следует из письма генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодора Теодоридиса.

Как пишет "Спорт-Экспресс", в жеребьевке отборочного турнира Евро-2028, которая состоится 6 декабря в Белфасте, примут участие 54 команды, распределенные по пяти корзинам. Жребий поможет сформировать 12 отборочных групп, по четыре или пять сборных в каждой.

Специфика жеребьевки состоит в том, что в одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Беларусь и Украина, Гибралтар и Испания, Косово и Босния, Косово и Сербия.

Групповой этап отборочного турнира Евро-2028 пройдет с марта по ноябрь 2027 года, стыковые матчи — в марте 2028 года.

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис заявил РИА Новости, что не видит оснований для скорого возвращения национальной команды на международную арену. Еще в октябре спортсмен подчеркивал, что "ближайший крупный турнир — Евро-2028 — мы пропустим 100%". По мнению Канчельскиса, у российских футболистов имеется небольшой шанс поучаствовать в чемпионате мира 2030 года, хотя "процесс возвращения займет много времени".

Между тем генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов не исключил возможность участия сборной России по футболу в Кубке Америки 2028 года. Как заявил Митрофанов, "технически возможно все, но нужно понимать, насколько это рационально". Также представитель РФС указал на то, что "это не вопрос просто желания", а "большая совокупность проблем", сообщает ИС "Вести".