В московском театре "Ленком Марка Захарова" накануне прошли обыски. Предположительно, следственные мероприятия связаны с финансовой деятельностью культурного учреждения.

По предварительной информации, в отношении президента "Ленкома" Марка Варшавера возбуждено уголовное дело. Марк Борисович в беседе с журналистами не стал отрицать слухи, но при этом отказался обсуждать ситуацию.

Многие актеры после скандальных новостей принялись критиковать Варшавера. Не смогла остаться в стороне и Людмила Поргина, у нее давняя обида на президента "Ленкома". Вдова Николая Караченцова обрадовалась обыскам в театре.

"Я считаю, он может быть замешан в финансовых махинациях. Подлец! Он снял Сашу Захарову со всех ролей, а меня, заслуженную артистку, поставил в массовку. Я каждый день выходила на минуту на сцену. Даже подошла к нему однажды и сказала: „Простите, пожалуйста, но я заслуженная артистка, жена народного артиста Николая Караченцова“. На что он мне ответил: "Мне наплевать, заткнитесь, чтобы ноги вашей не было в моем кабинете!" Представляете?" — возмущается Людмила Андреевна в беседе с "Газетой.Ру".

По словам актрисы, после столь неприятного разговора у нее случился сердечный приступ. А после смерти Инны Чуриковой Людмила Поргина и вовсе написала заявление об увольнении.

"Потому что с Варшавером невозможно работать. Он подлец, издевался над каждым! Это д****о вонючее", — не сдержала эмоций вдова Караченцова.

Поргина считает, что при Варшавере "Ленком" пережил множество негативных изменений. Ведущие актеры покинули театр, постановки стали менее значимыми, а сам статус культурного учреждения заметно снизился.