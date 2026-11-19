Армия России нанесла новые удары по военным целям в украинском тылу. Взрывы прогремели в Харьковской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожья. Это ответ на террористические атаки наших гражданских объектов. Активно теснят неприятеля российские силы в зоне спецоперации.

На Днепропетровском направлении эффективной боевой работой отметили День ракетных войск и артиллерии расчёты гаубиц "Мста-Б" и Д-30 группировки "Центр". Они разгромили опорники, огневые точки противника и пункты управления вражеских дронов.

Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" обнаружили площадки, где размещались тяжёлые гексакоптеры типа "Баба Яга"" и станции спутниковой связи Starlink ВСУ в Запорожской области. Техника врага уничтожена.

А в Сумской области, где продолжается расширение полосы безопасности вдоль госграницы, боевиков ВСУ атаковал расчёт РСЗО "Град". Точным огневым ударом поражены места запуска FPV-дронов и скопления живой силы противника. Их выявили в ходе воздушной разведки.