Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Сержант Сергей Голубев пресек работу беспилотников противника в районе скопления российских подразделений. Обнаружив вражеские дроны, он применил средства подавления и посадил аппараты. Благодаря его грамотным действиям не допущено потерь среди личного состава и техники.

Ефрейтор Сергей Формалев - водитель взвода обеспечения - оборудовал склад запасов продовольствия, воды, горюче-смазочных материалов и боеприпасов для мотострелкового батальона. Он своевременно доставил груз в назначенный район, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела и атак FPV-дронов.