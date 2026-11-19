Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 53 вражеских беспилотника.

БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также над Татарстаном.

Все БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Татарстане осколки БПЛА повредили несколько гражданских объектов и резервуары для хранения нефти, возник пожар. Пострадавших нет.

ВСУ ежедневно атакуют БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 184 беспилотника.