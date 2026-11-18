Решение о личном участии в саммите "Группы двадцати" (G20), который планируется в декабре в Майами, президент России Владимир Путин может принять буквально за 15 минут до его начала. Об этом в шутливой форме рассказал в среду, 18 ноября, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Как заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналиста Александра Юнашева (видео опубликовано в его "Макс"-канале), решение может быть принято накануне саммита, поскольку "лететь-то рядом", да и "лететь-то приятно".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал на то, что решение о поездке Владимира Путина на саммит G20 в США зависит от множества факторов, "от огромного количества моментов, огромного количества условий".

В Европе между тем насторожились после недвусмысленного предостережения из Москвы. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что представителей России не пригласят на саммит "Группы двадцати" (G20) в 2027 году в Манчестере. Вслед за этим российский МИД предупредил Лондон о серьезных последствиях при попытках ограничивать права Москвы.

Как пишет Daily Express, "Россия выступила с пугающей угрозой в адрес Великобритании" на фоне "ожесточенного спора" по поводу участия в крупном международном саммите.