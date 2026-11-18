Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) воздерживается от прямых обвинений в адрес Украины на фоне атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), руководствуясь рядом соображений. Об этом рассказал в среду, 18 ноября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как пояснил руководитель агентства, лично посещавший ядерный объект и имевший возможность удостовериться в разрушительной активности укронацистов, имеются "политические соображения и технические соображения". Они состоят в том, что эксперты и инспекторы МАГАТЭ — это "не политические аналитики, которые могут высказывать свое мнение", а международный корпус наблюдателей, которому требуется независимая возможность проверить конкретные обстоятельства.

С учетом невозможности, как отметил Гросси, проверить обстоятельства атак на ЗАЭС нынешняя роль МАГАТЭ сводится к оперативному информированию мировой общественности о технических инцидентах и атаках, "даже тех из них, которые оно не может верифицировать" (цитаты по ТАСС).

В сентябре был опубликован доклад Рафаэля Гросси о ядерной безопасности на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что гендиректор МАГАТЭ уклоняется от прямого признания вины киевского режима в безрассудных нападениях на объекты инфраструктуры ЗАЭС. Москва расценила доклад как политически ангажированный документ, не отражающий реальную ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов сообщал, что поездки Гросси на ЗАЭС приводят в ярость руководство киевского режима, поскольку создают негативный информационный фон с учетом непрекращающихся атак украинских националистов.