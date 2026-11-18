Студенческим отрядам Москвы - 15 лет, сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как отметил мэр, за годы работы движение воспитало лидеров, сформировало традиции, стало настоящей стартовой площадкой для будущих достижений.

Во время летних каникул, продолжил глава города, ребята работают в медучреждениях, детских лагерях, на строительных объектах, пассажирских поездах, сфере услуг и сельском хозяйстве. Причем не только в Москве, но и в регионах.

Полученный в отрядах опыт становится фундаментом для дальнейшего роста, добавил Собянин.

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