Визовые центры Словении в России изменили условия подачи документов на визу, остановив прием заявлений на поездки с целью туризма.

Как уточняет визовый центр VFS Global на своем официальном сайте, с 16 ноября у россиян принимают заявления на оформление визы в Словению только для посещения родственников, являющихся гражданами государств Евросоюза, а также для воссоединения семьи с гражданами стран ЕС.

Исключение сделано также для бизнес-визитов, участия в конференциях по предварительному согласованию с посольством Словении.

По-прежнему выдают визы работникам сферы международных перевозок: моряки, водители грузовиков, пилоты.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль, которого цитирует АГН "Москва", назвал это логичным продолжением общей тенденции к ужесточению визовой политики в отношении россиян — сокращается и перечень стран, принимающих туристические заявления от граждан России.

При этом специалист напомнил, что Словения выдавала россиянам значительно меньше шенгенских виз, чем другие европейские страны, поэтому непосредственное влияние ее решения на общий рынок оформления шенгена оценивается как ограниченное.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов предупреждал, что количество выданных россиянам шенгенских виз может сократиться в 2027 году из-за обсуждаемого в Европе пересмотра визовой политики. Также нельзя исключать ужесточение сроков, стоимости и порядка оформления документов.