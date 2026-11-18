В России предлагается снизить ставку по семейной ипотеке до нуля, если в семье появляется семь и более детей. Такую инициативу озвучил в среду, 18 ноября, депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Как заявил парламентарий в эфире радио Sputnik, первый шаг в этом направлении уже сделан при помощи введения регрессивной шкалы ставок по ипотеке: чем больше в семье детей, тем ниже ставка по кредиту.

По мнению Милонова, для семей, воспитывающих семь и более детей, нужно довести ставку по ипотеке до нуля, "чтобы люди могли сразу не квартиру какую-то покупать, которая заведомо будет им маленькая, а сразу строить с государственной поддержкой себе дом".

Ранее заместитель главы кабмина Марат Хуснуллин, курирующий вопросы строительства и недвижимости, пообещал, что власти смогут донастроить программу "Семейная ипотека", если возникнет такая необходимость. При этом политик указал на необходимость сделать льготную ипотеку "более целевой, более привязанной к конкретным регионам, которые нам нужны".

Тем временем советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, которого цитирует ТАСС, отметил, что история с льготной ипотекой — это уже пройденный этап. В регуляторе считают, что такие программы сделали жилье менее доступным для граждан: за короткое время цены выросли в два раза, сильно обогнав рост доходов населения. Тремасов заверил, что повторно "на эти грабли никто наступать не собирается".