Встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне состоится в четверг, 19 ноября, как и было запланировано.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на общение Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина отведен один час. При этом помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что участники встреча сами будут определять ее продолжительность.

После пленарного заседания саммита АТЭС 19 ноября планируется двусторонняя встреча президентов России и США, рассказал Ушаков. Москва рассчитывает на содержательный разговор. Участие во встрече примут по несколько человек от каждой стороны.

Поделился Ушаков и деталями двухчасовой встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, которая прошла в товарищеской обстановке. Переговоры были полезны для обеих стран, подчеркнул представитель Кремля. Он подтвердил, что лидеры России и Китая затрагивали тему переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, прошедших недавно в Абу-Даби.

Также в пресс-службе Кремля рассказали, что российский лидер после торжественного приема, организованного для гостей саммит АТЭС, обсудил с президентом Индонезии Прабово Субианто двусторонние отношения. На полях саммита Владимир Путин поговорил с американским экономистом и главой Центра устойчивого развития Джеффри Саксом.

При этом Песков уточнил, что президент России не планирует встречаться 19 ноября с главой правительства Японии Санаэ Такаити.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров, рассказывая про планирование и подготовку встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина, допускал, что лидеры России, США и Китая могли бы сделать такой формат общения регулярным, если бы сочли это нужным и полезным: "Не так сложно еще раз собраться".